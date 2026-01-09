FBI, Minnesota'daki ICE cinayeti soruşturmasına el koydu

Minnesota Suç Önleme Bürosu (BCA), başlangıçta FBI ile ortak yürütülen soruşturmada federal yetkililerin aniden karar değiştirdiğini açıkladı. BCA, tanıklara, dosya materyallerine ve olay yeri delillerine erişiminin iptal edilmesi üzerine soruşturmadan "isteksizce" çekilmek zorunda kaldı.

Minnesota Valisi Tim Walz, duruma sert tepki göstererek, "Minnesota bu soruşturmanın bir parçası olmalıdır. Gücü elinde bulunduranların şimdiden hüküm verdiği bir ortamda adil bir sonuç almamızın çok zor olduğunu hissediyorum." dedi. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise eyalet birimlerinin soruşturma üzerinde yetkisi olmadığını savundu.

"Meşru müdafaa" iddiası ve video görüntüleri

Trump yönetimi, hayatını kaybeden 37 yaşındaki üç çocuk annesi Renee Nicole Good'u "yerli terörizm" eylemi gerçekleştirmekle suçlayarak ajanın meşru müdafaa kapsamında ateş ettiğini öne sürdü. Yetkililer, Good'un aracını ajanların üzerine sürdüğünü iddia etti.

Ancak internette hızla yayılan olay anına ait video görüntüleri bu anlatıyla çelişiyor. Görüntülerde Good'un aracını geri vitese takarak bir ICE aracına yol verdiği, ardından bir ajanın kapıyı açmaya çalışması üzerine manevra yaparak uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor. Bu esnada bir ajanın araca defalarca ateş açtığı, ajanın herhangi bir yara almadan ayakta kaldığı ve aracın bir direğe çarptığı kameraya yansıyor.

Ajanın kimliği belirlendi

Good'u vuran ajanın 10 yıllık federal kolluk kuvveti tecrübesi olan Jonathan E. Ross olduğu belirlendi. Ross'un altı ay önce bir gözaltı işlemi sırasında bir araç tarafından sürüklenerek yaralandığı, bu olayın ajanın son olaydaki psikolojik durumunu etkilemiş olabileceği tartışılıyor.

Minneapolis'te gerilim tırmanıyor

Cinayetin George Floyd'un öldürüldüğü noktanın çok yakınında gerçekleşmesi şehirdeki tansiyonu daha da yükseltti. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, federal yetkililerin "meşru müdafaa" açıklamasını "saçmalık" olarak nitelendirerek ICE birimlerinin şehri terk etmesini istedi.

Güvenlik endişeleri ve yükselen siyasi gerilim nedeniyle şehirdeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Yerel yetkililerin itirazlarına rağmen, Trump yönetiminin Minnesota'ya 100'den fazla ek Gümrük ve Sınır Muhafaza ajanı sevk edeceği bildirildi.

Şehirde "ICE dışarı" sloganlarıyla geniş çaplı protestolar ve anma törenleri düzenleniyor.