Dünya
BBC 09.01.2026 06:31

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir ilk: Tıbbi tahliye operasyonu yapılıyor

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan dört kişilik mürettebatın, bir astronotun yaşadığı "ciddi sağlık sorunu" nedeniyle planlanandan bir ay önce dünyaya döneceğini açıkladı. Bu karar, istasyonun 25 yılı aşkın tarihindeki ilk tıbbi tahliye operasyonu olma özelliğini taşıyor.



NASA, hasta hakları ve gizlilik protokolleri gereği astronotun ismini veya hastalığın detaylarını paylaşmadı ancak söz konusu kişinin durumunun stabil olduğunu bildirdi. Kurum yetkilileri, bunun bir "acil tahliye" olmadığını, kararın astronotun sağlığını riske atmamak adına tedbir amaçlı alındığını vurguladı.

Crew-11 ekibi dünyaya dönüyor

Ağustos 2025'te SpaceX Crew Dragon aracıyla istasyona gönderilen Crew-11 ekibinin normal şartlarda şubat ayında dönmesi bekleniyordu.

Ekipte şu isimler yer alıyor:

Zena Cardman (NASA)

Mike Fincke (NASA)

Kimiya Yui (JAXA - Japonya Uzay Araştırma Ajansı)

Oleg Platonov (Roscosmos - Rusya)

NASA Yöneticisi Jared Isaacman, ekibin önümüzdeki günlerde dünyaya döneceğini ve dönüş takviminin 48 saat içinde netleşeceğini belirtti.

İstasyon faaliyetleri kısıtlanacak

Dört astronotun ayrılmasının ardından istasyonda sadece üç kişi (bir Amerikalı ve iki Rus) kalacak. Uzmanlar, mürettebat sayısındaki bu azalmanın bilimsel deneylerin ve bakım çalışmalarının aksamasına neden olabileceğini ifade ediyor.

Gelecek ay yeni bir ekibin gönderilmesine kadar, kalan mürettebatın önceliği istasyonun temel işleyişini sürdürmek olacak.

Uzay yürüyüşü iptal edilmişti

Sağlık sorunu ilk olarak çarşamba günü, perşembe yapılması planlanan uzay yürüyüşünün NASA tarafından aniden iptal edilmesiyle gündeme gelmişti. Yetkililer, rahatsızlığın uzay operasyonlarıyla veya bir yaralanmayla ilgisi olmadığını yineledi.

