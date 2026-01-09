Parçalı Bulutlu 1.6ºC Ankara
Dünya
AA 09.01.2026 05:18

Suriye, terör örgütü YPG'ye Halep'ten çıkması için saat 09.00'a kadar süre verdi

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurdu.

Suriye, terör örgütü YPG'ye Halep'ten çıkması için saat 09.00'a kadar süre verdi
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerdeki "silahlı grupların" terör örgütü YPG'nin, bölgeyi 03.00'ten saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak" denildi.

Bakanlığın açıklamasında, bu adımın mahallelerdeki askeri durumu sona erdirmek, resmi kurumların yeniden işleyişini sağlamak ve evlerini terk eden sivillerin geri dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla atıldığı belirtildi.

Terör örgütü YPG çıkış sürecinin, iç güvenlik birimleriyle koordineli şekilde yürütüleceği kaydedildi.

Suriye ordusu, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerini büyük ölçüde kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerini büyük ölçüde kontrol altına aldı

Halep'te YPG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Suriye ordusu, Halep'te YPG'ye yönelik nokta operasyonlara başladı
Suriye ordusu, Halep'te YPG'ye yönelik nokta operasyonlara başladı

Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

Suriye ordusu, Eşrefiyye Mahallesini büyük ölçüde kontrol altına almıştı.

PKK/YPG Suriye Terör Örgütü Terörle Mücadele
Bursa'da kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor
Bursa'da kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor
Enver İbrahim: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir dost
Enver İbrahim: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir dost
