Parçalı Bulutlu 1.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 09.01.2026 06:29

Avustralya'da orman yangınları: En kötüsüne hazırlanın uyarısı yapıldı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde aşırı sıcak hava dalgası ve şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınları nedeniyle halka "mal kaybı veya en kötüsüne" hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı. Ülke genelinde rekor seviyelere ulaşan hava sıcaklıkları, yangın söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

Avustralya'da orman yangınları: En kötüsüne hazırlanın uyarısı yapıldı

Victoria eyaletinin kuzeyindeki Longwood yakınlarında devam eden yangınlarla mücadele eden itfaiye ekipleri, rüzgarın şiddetini artırmasıyla zor anlar yaşıyor. Eyalet genelinde toplam yangın yasağı ilan edilirken, tüm bölgeler için "felaket" veya "aşırı" yangın tehlikesi uyarısı yapıldı.

Ülke Ateş Otoritesi (CFA) Şefi Jason Heffernan, cuma günü yaptığı açıklamada, koşulların dün aşırı olduğunu ancak bugün felaket boyutuna ulaştığını belirtti. Eyalette sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Ruffy kasabası büyük hasar gördü

Victoria'nın merkezindeki Longwood yakınlarında çıkan yangın, yaklaşık 36 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Yetkililer, küçük bir kasaba olan Ruffy'de en az 10 evin yıkıldığını bildirdi. Ruffy itfaiye birimi yetkilileri, kasabanın ana caddesinin büyük hasar aldığını, bir okulun, çok sayıda besi damının ve canlı hayvanın kaybedildiğini ifade etti. Şu ana kadar teyit edilmiş bir can kaybı yaşanmadı.

Üç kişiden haber alınamıyor

Victoria Polisi, Longwood bölgesinde iki yetişkin ve bir çocuktan haber alınamadığını duyurdu. Yetkililer, dün tahliye için geç kalınması nedeniyle bu kişilere sığınak bulmaları yönünde uyarıda bulunduklarını, ancak daha sonra evin tamamen yandığını ve kişilere ulaşılamadığını açıkladı. Arama çalışmaları devam ediyor.

Güney Avustralya'da sıcaklıklar 46 dereceye ulaştı

Güney Avustralya eyaletinde de itfaiye ekipleri gece boyunca çok sayıda küçük yangınla mücadele etti. Bölgede hava sıcaklığının bazı yerlerde 46 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Victoria'daki Walwa yakınlarında devam eden bir diğer yangın ise 17 bin hektardan fazla alanı etkiledi.

Yetkililer, sadece aktif yangın bölgelerindekilerin değil, tüm eyalet sakinlerinin yüksek teyakkuzda olması gerektiğini vurgulayarak yeni yangınların çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Sıradaki Haber
Suriye, terör örgütü YPG'ye Halep'ten çıkması için saat 09.00'a kadar süre verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:37
Binlerce deniz yıldızı gizemli şekilde karaya vurdu
06:34
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir ilk: Tıbbi tahliye operasyonu yapılıyor
06:35
Enver İbrahim: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir dost
05:23
Suriye, terör örgütü YPG'ye Halep'ten çıkması için saat 09.00'a kadar süre verdi
04:30
Öğretmen atama ve yer değiştirme süreçlerini düzenleyen yeni yönetmelik yayımlandı
04:25
Filistin: İsrail, Doğu Kudüs'te yerleşimleri birbirinden ayıracak yol çalışmasına başlıyor
Bursa'da kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor
Bursa'da kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor
FOTO FOKUS
Enver İbrahim: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir dost
Enver İbrahim: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir dost
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ