Avustralya'da orman yangınları: En kötüsüne hazırlanın uyarısı yapıldı

Victoria eyaletinin kuzeyindeki Longwood yakınlarında devam eden yangınlarla mücadele eden itfaiye ekipleri, rüzgarın şiddetini artırmasıyla zor anlar yaşıyor. Eyalet genelinde toplam yangın yasağı ilan edilirken, tüm bölgeler için "felaket" veya "aşırı" yangın tehlikesi uyarısı yapıldı.

Ülke Ateş Otoritesi (CFA) Şefi Jason Heffernan, cuma günü yaptığı açıklamada, koşulların dün aşırı olduğunu ancak bugün felaket boyutuna ulaştığını belirtti. Eyalette sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Ruffy kasabası büyük hasar gördü

Victoria'nın merkezindeki Longwood yakınlarında çıkan yangın, yaklaşık 36 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Yetkililer, küçük bir kasaba olan Ruffy'de en az 10 evin yıkıldığını bildirdi. Ruffy itfaiye birimi yetkilileri, kasabanın ana caddesinin büyük hasar aldığını, bir okulun, çok sayıda besi damının ve canlı hayvanın kaybedildiğini ifade etti. Şu ana kadar teyit edilmiş bir can kaybı yaşanmadı.

Üç kişiden haber alınamıyor

Victoria Polisi, Longwood bölgesinde iki yetişkin ve bir çocuktan haber alınamadığını duyurdu. Yetkililer, dün tahliye için geç kalınması nedeniyle bu kişilere sığınak bulmaları yönünde uyarıda bulunduklarını, ancak daha sonra evin tamamen yandığını ve kişilere ulaşılamadığını açıkladı. Arama çalışmaları devam ediyor.

Güney Avustralya'da sıcaklıklar 46 dereceye ulaştı

Güney Avustralya eyaletinde de itfaiye ekipleri gece boyunca çok sayıda küçük yangınla mücadele etti. Bölgede hava sıcaklığının bazı yerlerde 46 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Victoria'daki Walwa yakınlarında devam eden bir diğer yangın ise 17 bin hektardan fazla alanı etkiledi.

Yetkililer, sadece aktif yangın bölgelerindekilerin değil, tüm eyalet sakinlerinin yüksek teyakkuzda olması gerektiğini vurgulayarak yeni yangınların çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.