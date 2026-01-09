Parçalı Bulutlu 1.6ºC Ankara
BBC 09.01.2026 06:35

Binlerce deniz yıldızı gizemli şekilde karaya vurdu

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki Wardie Körfezi'nde binlerce deniz yıldızının karaya vurduğu görüldü. Granton bölgesindeki sahilde sabah saatlerinde yüzmeye giden vatandaşlar, kıyıya vuran çok sayıda deniz canlısıyla karşılaştı.

Binlerce deniz yıldızı gizemli şekilde karaya vurdu

Deniz biyologları, olayın kesin nedeninin araştırılması gerektiğini ancak fırtınalı hava ve hava sıcaklığındaki ani değişimlerin bu tür kitlesel karaya vurmalara yol açabileceğini belirtti.

Güçlü fırtınaların deniz yıldızlarını deniz yatağından kopardığı ve kıyıya sürüklediği, burada açıkta kalan canlıların öldüğü ifade ediliyor.

Benzer olaylar geçtiğimiz eylül ayında Kirkcaldy sahilinde, aralık ayında ise İngiltere'nin Kent bölgesindeki Margate kıyılarında yaşanmıştı.

"Daha önce sadece bir kez görüldü"

Perşembe sabahı sahile giden 27 yaşındaki Hannah Foster, gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu dile getirdi.

Foster, "Binlercesini yosunlara dolanmış halde görmek çok üzücü ve tuhaftı. Gece hava o kadar soğuktu ki yarısı donmuş ve ölmüştü. Renkleri hala canlı olanları kurtarmak için denize geri götürdük." dedi.

Bölgede beş yıldır yaşayan yerel halktan bir kişi, bu durumun daha önce sadece bir kez yaşandığını ve normal bir görüntü olmadığını belirtti.

Bilimsel inceleme gerekiyor

Oban'daki İskoç Deniz Bilimleri Derneği'nden (SAMS) deniz biyoloğu Dr. Alasdair O'Dell, bu tür olaylarda dikkate alınması gereken birçok faktör olduğunu vurguladı. O'Dell, "Kapsamlı bir inceleme yapılmadan kesin nedenini bilmek mümkün değil ancak fırtınalı hava ve son dönemdeki ani sıcaklık değişimi bu duruma katkıda bulunmuş olabilir." açıklamasında bulundu.

İskoçya
