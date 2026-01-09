Çok Bulutlu 1.8ºC Ankara
Dünya
The Guardian 09.01.2026 06:49

Soykırımcı İsrail ateşkesi yok saydı, çocuklara ölüm yağdırdı

Gazze sivil savunma ajansı, perşembe günü düzenlenen İsrail saldırılarında aralarında beş çocuğun da bulunduğu en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Soykırımcı İsrail ateşkesi yok saydı, çocuklara ölüm yağdırdı

Sivil savunma sözcüsü Mahmud Bassal, Gazze'nin güneyinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir çadıra insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda üçü çocuk dört kişinin öldüğünü belirtti.

Gazze'nin kuzeyinde ise Cibaliya mülteci kampı yakınlarında 11 yaşında bir kız çocuğu yaşamını yitirirken, bir okula düzenlenen saldırıda da bir kişi hayatını kaybetti.

Han Yunus yakınlarında düzenlenen bir diğer İHA saldırısında bir erkeğin, farklı bölgelerdeki saldırılarda ise biri çocuk iki Filistinlinin daha öldüğü bildirildi. Akşam saatlerinde Gazze kentinin doğusundaki bir eve düzenlenen hava saldırısında da dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı en az 425'e yükseldi. 

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
