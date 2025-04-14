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Dünya
Days of Palestine 14.04.2025 09:59

Filistinli sanatçı Dina Zaurub, katil İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarında, 22 yaşındaki Filistinli sanatçı Dina Halid Zaurub yaşamını yitirdi.

Filistinli sanatçı Dina Zaurub, katil İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti

Zaurub, savaşta hayatını kaybeden Filistinlileri konu alan etkileyici portreleriyle tanınıyordu.

Eserlerinde yas, hafıza ve direnişi tuvale aktaran genç sanatçı, Gazze'nin kültürel hafızasında önemli bir yer edinmişti. Son çalışması ise, tamamlayamadan hayatını kaybettiği kendi portresiydi.

Kültür Bakanlığı'ndan taziye mesajı

Filistin Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Zaurub’un kaybı için “sanatıyla hafızayı yaşatan yetenekli bir genç kadın” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sanatçının hayatını kaybetmesi, Gazze'de devam eden "soykırımın bir başka trajik sahnesi" olarak nitelendirildi.

Henüz çocukken ödül almıştı

2015 yılında, henüz 13 yaşındayken, Al Mezan İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenen yarışmada "Silahlı çatışmalarda çocuk hakları" temalı en iyi çizim ödülünü kazanan Zaurub’un yeteneği, ilerleyen yıllarda Filistin Eğitim Bakanlığı ve UNRWA tarafından da takdirle karşılandı.

“Ölenleri unutmamamız için onların yüzlerini çizdi”

Arkadaşları tarafından “sessizlerin sesi” olarak tanımlanan Zaurub’un çizimleri, savaşın yok etmeye çalıştığı insan hikâyelerini görünür kılıyordu.

Bir sanatçı arkadaşı, “O, ölenleri unutmamamız için onların yüzlerini çizdi. Şimdi onu unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

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