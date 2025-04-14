Nisan ve mayıs aylarında iki meteor yağmuru: Türkiye'den nasıl izlenecek?

Lyrid meteor yağmuru, 17 Nisan’da başlayacak ve 26 Nisan’a kadar devam edecek. En yoğun olarak 21-22 Nisan gecelerinde izlenebilecek bu gökyüzü şöleni, özellikle kuzey yarımkürede etkili olacak.

Eta Aquarid meteor yağmuru ise 20 Nisan’da başlayıp 21 Mayıs’a kadar sürecek. 2-3 Mayıs tarihlerinde zirveye ulaşacak olan Eta Aquarid yağmuru, güney yarımkürede daha net gözlemlenebilecek.

Türkiye'den nasıl izlenebilir?

Lyrid yağmuru, Türkiye gibi kuzey yarımkürede yer alan ülkelerde çıplak gözle izlenebilecek. En iyi gözlem zamanı, 21 Nisan akşamı Ay doğmadan önceki saatler olacak.

Bu tarihte Ay, yaklaşık yüzde 40 oranında aydınlık olacak ve bu durum göktaşlarının parlaklığını bir miktar azaltabilir.

Ancak açık ve karanlık bir alanda, şehir ışıklarından uzakta bulunmak gözlemi kolaylaştıracak. Ay ışığının etkisinin az olduğu saatlerde, saatte 10 ila 15 meteor görmek mümkün olabilir.

Eta Aquarid yağmuru ise Türkiye’den sınırlı sayıda gözlemlenebilecek. Güney ufkuna yakın konumda yer alan meteorlar, özellikle sabaha karşı saatlerde daha iyi görülebilir.

Türkiye’de bu yağmurdan saatte 10 ila 20 kadar meteor gözlemlenebilir.

Özel ekipman gerekmiyor

Meteor yağmurlarını izlemek için teleskop ya da dürbün gibi özel bir ekipmana ihtiyaç yok. Gökyüzünü net görebileceğiniz açık bir alan, rahat bir yer ve biraz sabır yeterli.

Bu doğa olayı, Dünya'nın Güneş çevresindeki yörüngesi sırasında, kuyruklu yıldızlar ya da asteroitler tarafından bırakılmış parçacık bulutlarının içinden geçmesiyle meydana geliyor.

Bu parçacıklar atmosferle temas ettiklerinde yanarak gökyüzünde kısa süreli izler bırakıyor.

Lyrid yağmuru, Güneş etrafındaki turunu yaklaşık 422 yılda tamamlayan C/1861 G1 (Thatcher) kuyruklu yıldızından geriye kalan parçacıklardan oluşuyor.

Eta Aquarid yağmuru ise 76 yılda bir görülen ünlü Halley Kuyruklu Yıldızı’nın kalıntılarından meydana geliyor.

Uluslararası Meteor Organizasyonu’nun 2025 meteor yağmuru takvimi ve bölgesel gözlem saatleri için “Time and Date” internet sitesinden detaylı bilgi alınabiliyor.