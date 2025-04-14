Açık 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Science Alert 14.04.2025 08:24

Gürültülü ortamlarda daha iyi duymanın basit yolu: Parmak uçlarınız

Yeni bir araştırmaya göre, parmaklarınızı ritmik biçimde masaya vurmak, gürültülü ortamlarda konuşmaları daha net anlamanızı sağlayabilir. Denemesi bedava!

Gürültülü ortamlarda daha iyi duymanın basit yolu: Parmak uçlarınız

Kalabalık bir restoranda karşınızdakini duymakta zorlandınız mı? Fransa’da yapılan yeni bir araştırma, parmaklarınızı ritmik şekilde vurmanın, gürültü içinde konuşmaları anlamayı kolaylaştırabileceğini ortaya koydu.

Aix-Marseille Üniversitesi’nden psikolinguist Noémie te Rietmolen liderliğindeki ekip, beynin hareket sistemiyle sesli bilgiyi nasıl işlediğini anlamak için bir dizi deney tasarladı. Araştırmacılara göre motor sistem yalnızca hareketi yöneten bir yapı değil; zamanlama bilgilerini algılamada da aktif rol oynuyor.

Gürültü altında kelimeleri nasıl algılıyoruz?

Fransızca ana diline sahip katılımcılar, arka planda dikkat dağıtıcı sesler bulunan 40 farklı cümle kaydını dinledi. Deneyin asıl dikkat çeken bölümü olan ikinci aşamada, katılımcılar dinlemeye başlamadan önce farklı şekillerde "hazırlanmaları" istendi:

Bazıları parmaklarını kendi belirledikleri ritimde masaya vurdu, bazıları önceden verilen bir ses ritmine eşlik etti. Diğerleri ise sadece ritmi dinledi ya da sessizce konuşmanın başlamasını bekledi.

Sonuçlar oldukça netti: Parmaklarını ritmik biçimde vuran veya sesli ritme eşlik eden katılımcılar, cümleleri çok daha doğru ve hızlı algıladı.

Beyin hareketle konuşmayı takip ediyor

Araştırmacılar, bu durumun beynin motor sistemiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor. “Bu bulgular, motor sistemin doğal konuşmadaki zamanlamayı işlemekte işlevsel bir rol oynadığını gösteriyor,” denildi.

Yani bir dahaki sefere kalabalık bir ortamda konuşulanları duymakta zorlanırsanız, parmaklarınızı hafifçe ritimle masaya vurmayı deneyin. Bu küçük hareket, beyninizin sese odaklanmasını kolaylaştırabilir.

Araştırma, Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Yıldızların sesi çözüldü: Güneş’in geleceği titreşimlerde saklı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:21
Piyasalar haftaya pozitif başladı
09:21
İsrail'de eski Mossad mensupları, esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına katıldı
09:17
Ticaret Bakanlığı: Yılın ilk 3 ayında 37 ilde ihracat arttı
09:12
Nisan ve mayıs aylarında iki meteor yağmuru: Türkiye'den nasıl izlenecek?
08:53
TBMM gündeminde bu hafta hangi konular var?
08:24
Piyasaların gözü 17 Nisan'da açıklanacak faiz kararında
Saint Petersburg'da Dolunay
Saint Petersburg'da Dolunay
FOTO FOKUS
Elektrik trafosu havai fişek gibi patladı
Elektrik trafosu havai fişek gibi patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ