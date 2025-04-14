İsrail'de eski Mossad mensupları, esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına katıldı

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, aralarında 3 eski Mossad şefi, bir eski başkan yardımcısı ve üst düzey yöneticilerin de bulunduğu yaklaşık 250 eski Mossad mensubu da esirlerin derhal evlerine dönebilmeleri için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına katıldı.

Yayımladıkları mektupta, esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrısı yapan ve ordudan atılan muvazzaf pilotlarla dayanışma içinde olduklarını belirten eski Mossad mensupları, ülkenin geleceğine ilişkin kaygılı olduklarını belirtti.

Eski Mossad mensupları, mektupta, "Savaşın durdurulması pahasına da olsa, esir tutulan 59 kişinin tamamının gecikmeksizin evlerine dönmesi için bir anlaşmaya varılması amacıyla derhal harekete geçilmesi çağrısına katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mektupta, Gazze'ye saldırıların devam etmesinin esirlerin ve askerlerin hayatını tehlikeye attığını savunan eski Mossad mensupları, "Acıyı sona erdirecek bir anlaşmaya varmak için her olasılık değerlendirilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Mektuba imza atan eski Mossad direktörlerinin Danny Yotam, Ephraim Halevi ve Tamir Pardo olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu içinde Gazze'ye saldırıları durdurun çağrısı giderek artıyor

İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir mektup yayımlamıştı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen mektubu imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onayladığı bildirilmişti.

Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin ardından, donanmadan emekli 150'den fazla subay ile zırhlı birliklerden yedek askerler de esir takası amacıyla Gazze'deki saldırıların sonlandırılması için mektup yayımlamıştı.

İsrail askeri istihbarat birimi "8200"de görevli yüzlerce yedek asker de Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması talebiyle bir mektup imzalamıştı.

Hava kuvvetleri mensuplarının mektubuna, akademisyenlerden ve askeri doktorlardan da destek gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak nitelemiş ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçlamıştı.