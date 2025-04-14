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Dünya
AFP 14.04.2025 09:52

Cezayir'den Fransa'ya diplomatik tepki: 12 Fransız diplomat sınır dışı ediliyor

Cezayir, Fransa'nın başkentindeki büyükelçiliğinde görevli 12 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, söz konusu diplomatların ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre tanındığını açıkladı. Gelişmenin, Fransa'da üç Cezayir vatandaşının gözaltına alınmasıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Cezayir'den Fransa'ya diplomatik tepki: 12 Fransız diplomat sınır dışı ediliyor

Bakan Barrot, Cezayir makamlarına söz konusu sınır dışı kararından vazgeçme çağrısında bulunarak, “Bu karar uygulanırsa, bizim de derhal karşılık vermekten başka bir seçeneğimiz kalmaz” dedi.

Diplomatlar arasında Fransız İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililerin de bulunduğu ifade edildi.

Gözaltılar kriz yarattı

Fransa’da geçtiğimiz Cuma günü üç Cezayirli hakkında resmi suçlama yöneltilmişti.

Şüpheliler arasında bir konsolosluk görevlisi de yer alıyor. Bu kişiler, sürgündeki Cezayirli sosyal medya fenomeni Amir Boukhors’un (kamuoyunda bilinen adıyla "Amir DZ") Nisan 2024’te Paris banliyösünde kaçırılmasıyla ilişkilendiriliyor.

Cezayir yönetimi, Fransız yargısının bu adımını iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini hedefleyen son girişimleri sabote etmeye yönelik bir hamle olarak niteliyor.

Amir DZ, Cezayir hükümetine muhalif paylaşımlarıyla biliniyor ve TikTok'ta bir milyondan fazla takipçisi bulunuyor. 2016’dan bu yana Fransa’da yaşayan fenomen, 2023’te siyasi sığınma hakkı elde etmişti. Nisan 2024’te kaçırılmış, bir gün sonra serbest bırakılmıştı.

Cezayir, Boukhors’un ülkesine iade edilmesini ve yargılanmasını istiyor. Kendisi hakkında dolandırıcılık ve terör suçlamalarıyla dokuz ayrı uluslararası yakalama kararı çıkarıldığı belirtiliyor.

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