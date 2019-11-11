Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, İsrail'in BAE'de düzenlenecek fuara katılmasını "Arap ülkeleriyle normalleşme" şeklinde yorumlayarak, İsrail'in söz konusu fırsatı kaçırmayacağını savundu.

Ebu Yusuf, "Bu atılan adımla, Filistin halkına yönelik suçlarından ve işgalden ötürü İsrail'e yönelik yapılması gereken boykotun ciddi bir şekilde ihlal edildiğini görüyoruz." dedi.

İsrail'in bölge ülkeleri tarafından kabul görmesinin, Filistin davasına zarar verdiğini belirten Ebu Yusuf, ayrıca bu durumun "İsrail'i Filistin halkına karşı işlediği suçlara devam etmesi konusunda cesaretlendireceği" uyarısında bulundu.

"İsrail'in Filistin'deki varlığı meşrulaştırılıyor"

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da İsrail ile normalleşmenin her türlüsünü reddettiklerini vurguladı.

İsrail ile normalleşmenin, Müslümanların onurunu zedelediğini kaydeden Kasım, Arap ülkeleri ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi halinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıracağını savundu.

İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Ahmed el-Mudellil, yapılanın "Siyonist düşmanın Filistin'deki varlığının meşrulaştırılmasına kapı aralamak" olduğunu dile getirerek, normalleşmenin Filistin halkına ve davasına ihanet anlamına geldiğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünkü kabine toplantısının ardından, İsrail'in EXPO 2020 Dünya Fuarı'na katılacağını ve en az 6 Arap ülkesiyle "sıkı" ilişkiler kurduklarını açıklamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da sağlık, bilgi ve su teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların fuara katılacağı bildirilmişti.

EXPO 2020 Dünya Fuarı'nın 20 Ekim 2020 - 10 Nisan 2021 tarihlerinde Dubai'de düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA