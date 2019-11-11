Dünya
Kamışlı'da patlama: 5 ölü, 25 yaralı11 Kasım 2019 Pazartesi 18:18 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 18:21
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Haseki iline bağlı Kamışlı ilçesinde eş zamanlı meydana gelen 3 bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Kamışlı'da eş zamanlı 3 ayrı patlama meydana geldi.
Biri motosiklet üç bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirmelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Pazar yerindeki patlamalarda çevredeki çok sayıda bina da zarar gördü.
Kamışlı 2013'ten bu yana terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunuyor.
Kaynak: AA
Etiketler: suriye kamışlı bombalı saldırı