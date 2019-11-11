South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, hükümet karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına sahne olduğu Hong Kong'da Baş Yönetici Carrie Lam, basına yaptığı açıklamada, protestocuların eylemlerini kınayarak, şiddetle karşı karşıya kalındığı sürece hükümetin, göstericilerin siyasi taleplerine cevap vermesini beklemenin "hüsnüzan" olacağı uyarısında bulundu.

Diğer yandan Hong Kong'da bir grup protestocunun, tartışmaya girdikleri bir kişiyi üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdiği bildirildi.

Söz konusu kişinin, grupla tartışmaya girdikten sonra üzerine sıvı bir madde dökülerek yakıldığının yer aldığı bir video sosyal medyada paylaşıldı. Yakılan erkeğin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hong Kong'da gösteriler sürüyor

Polisin göstericilere gerçek mermiyle müdahalesi sonucu vurulan göstericinin ameliyattan çıktığı, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtilmişti.

Gösterilerin sürdüğü Hong Kong'un birçok bölgesinde ana caddelerin ulaşıma kapandığı, bölgedeki metroları yöneten Hong Kong MTR'nin doğu demir yolu hattındaki raylara fırlatılan nesnelerden dolayı seferlere ara verdiği ve göstericilerin Hong Kong'un Kwai Fong bölgesinde bir treni ateşe verdiği için ulaşımda aksaklıklar olduğu kaydedilmişti.

Göstericiler dün de alışveriş merkezi ve metro istasyonuna zarar vermişti.

Protestolarda, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Chow Tsz-lok göstericilerle polis arasında çıkan çatışma sırasında katlı otoparktan düşerek yaralanmış ve cuma günü hayatını kaybetmişti.

Bölgedeki protestolar

Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor. 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı protestolar, Hong Kong'un son 10 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşamasına yol açtı.

Kaynak: AA