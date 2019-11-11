Birliğin Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel greve gittiğimizi duyuruyor; bu sektörde çalışan arkadaşlarımıza da yarın sabah (12 Kasım) iş bırakma, ülkedeki durum düzelene ve istikrar sağlanana kadar grevi sürdürme çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bankacılık sektöründe geçen hafta yaşanan istikrarsızlığın, çalışma şartlarını zorlaştırdığı belirtilen açıklamada, sektör çalışanlarının müşterilerin hakaret ve saldırılarına maruz kaldığı aktarıldı.

Söz konusu durumun, psikolojik ve fiziki baskıya rağmen görevlerini yapmaya çalışan banka çalışanlarında korku ve paniğe yol açtığı ifade edilen açıklamada, çalışanların Sendikalar Birliği ile iletişime geçerek duruma müdahil olmasını istediği kaydedildi.

Açıklamada, bankacılık mesleğini koruma, teşvik etme ve çıkarlarını savunma kapsamında genel grev kararı alındığı ifade edildi.

Parlamentonun haftalık toplantısı iptal oldu

Öte yandan, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, başkent Beyrut'taki konutunda düzenlediği basın toplantısında, yarınki haftalık oturumun iptal edildiğini duyurdu.

Berri'nin açıklaması, 26 gündür ülke genelinde eylemlerine devam eden protestocuların, parlamento toplantısını engellemek amacıyla meclis binasının bulunduğu bölgeye açılan yolları kapatma çağrısının ardından geldi.

Protestocuların çağrısının ülkede siyasi boşluğu sürdürme amacıyla yapıldığını savunan Berri, iptal ettikleri yarınki toplantıda ele almayı planladıkları konularda bir değişikliğe gitmeden 19 Kasım'da toplanacaklarını kaydetti.

Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine, teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

Kaynak: AA