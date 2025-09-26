Filistinli Gazeteciler Sendikasından İsrail’in gazetecilere yönelik suçlarına uluslararası soruşturma talebi

Sendika, 26 Eylül "Uluslararası Filistinli Gazetecilerle Dayanışma Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "7 Ekim 2023’te başlayan saldırılardan bu yana işgalci İsrail, 251’den fazla gazeteciyi öldürdü, onlarcasını yaraladı, kaybettirdi veya alıkoydu." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca 670’ten fazla gazeteciye ait evin tamamen yıkıldığı, 1000’den fazla gazetecinin ise birden fazla kez göç etmek zorunda bırakıldığı aktarılan açıklamada şunlara yer verildi:

"İşgal altındaki Filistin topraklarında çalışan gazetecilere uluslararası koruma sağlanmasını, yabancı basının Gazze’ye girişine izin verilmesini ve böylece sahadaki durumun profesyonel ve şeffaf biçimde aktarılmasını talep ediyoruz."

İhlallerin belgelenmesi için uluslararası kurumların desteklenmesi, bu dosyaların uluslararası mahkemelere taşınması ve bağımsız soruşturmaların açılması gerektiği vurgulanan açıklamada, basına yönelik saldırıların "bilgi edinme hakkının açık ihlali" olduğu belirtildi.

Açıklamada, gazetecilere yönelik saldırı ve ihlallerin son bulması için uluslararası baskı araçlarının devreye sokulması çağrısında bulunuldu.

İsrail bu suçların tam sorumlusu

Filistinli Gazeteciler Sendikası, özgür basının bugün "modern çağın en yoğun baskı ve sistematik saldırılarıyla" karşı karşıya olduğunu belirterek, gazetecilerin "hakikatin ilk savunucusu" haline geldiği, devam eden saldırıların ise insanı, toprağı ve hafızayı hedef aldığı ifade edildi.

Sendika son olarak da açıklamasında, İsrail’i bu suçların "tam sorumlusu" olarak gösterdi ve eylemlerin Cenevre Sözleşmeleri’ne göre sivillere karşı işlenmiş savaş suçları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail saldırıları sonucu 7 Ekim 2023'ten beri 251 basın mensubunun yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 549 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 518 kişi de yaralandı.