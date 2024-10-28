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Dünya
AA 28.10.2024 14:43

Filistin'in sembol isimlerinden Bergusi, İsrail hapishanesinde "acımasız saldırılara" maruz kalıyor

İsrail hapishanesinde 2002'den bu yana tutulan Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi'nin hayatına kastedildiği ve çok sayıda yaralanmaya yol açan acımasız ve tehlikeli bir saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Filistin'in sembol isimlerinden Bergusi, İsrail hapishanesinde "acımasız saldırılara" maruz kalıyor

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti ve Filistin Esirler Cemiyeti tarafından, Bergusi'nin son zamanlarda hapishanede yaşadığı şiddete ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail Hapishaneler İdaresi'nin baskı birimleri, Megiddo Hapishanesinin hücrelerinde Bergusi ve izole edilmiş bir grup yoldaşına karşı yeni bir suç işledi. Begusi ve arkadaşları 9 Eylül'de ciddi ve vahşi bir saldırıya maruz kaldı" ifadelerine yer verildi.

Şiddetli saldırı ve darp sonucu Bergusi'nin vücudunun üst kısmında çok sayıda yaralanmanın olduğu aktarılan açıklamada, "Saldırlar, Begusi'nin başına, kulaklarına, kaburgalarına ve uzuvlarına odaklandı. Bu da sağ kulağında kanamaya, sağ kolunda bir yaraya ve başta kaburga, göğüs ve sırt olmak üzere vücudunun her yerinde şiddetli ağrılara yol açtı" denildi.

Açıklamada, Bergusi'nin sağlığı hakkındaki bilgilerin, avukatı aracılığıyla elde edildiği kaydedildi.

Fetih Hareketi de daha önce yaptığı açıklamada, Mervan el-Bergusi'nin hayatına İsrail hükümetinin kararıyla kastedildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, başta Bergusi olmak üzere İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin "tecrit ve şiddetli şekilde darbedilme, tedavi, yiyecek ve uluslararası sözleşmelerde öngörülen en temel haklardan kapsamlı şekilde mahrum bırakılma gibi en şiddetli ve korkunç saldırılara maruz kaldıkları" belirtilmişti.

"Bergusi, 3 aydır en korkunç tecrit ve işkenceye maruz kalıyor"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh da Bergusi'nin hayatından İsrail'i sorumlu tutarak, hapishanelerdeki Filistinlilerin korunması için uluslararası acil müdahale çağrısı yapmıştı.

Fettuh, "Bergusi'nin Megiddo Hapishanesi'nde 3 aydır en korkunç tecrit ve vahşi işkenceye maruz kaldığına" dikkati çekmişti.

FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı, "Hapishanenin baskı birimleri, çeşitli şiddet araçlarını kullanarak hücre hapsindeki Bergusi'ye barbarca saldırdı ve vücudunda ciddi yaralanmalar meydana geldi" ifadesini kullanmıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve kuruluşlara seslenen Fettuh, Bergusi'nin korunması ve bir an önce salıverilmesi için acil müdahale çağrısında bulunmuştu.

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan Bergusi, 1987'de yaşanan ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki ikinci İntifada da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail, Fetih Hareketi Merkez Konseyi üyesi Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.

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