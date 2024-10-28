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Dünya
AA 28.10.2024 14:35

Katil İsrail son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 96 kişiyi öldürdü

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 96 kişinin hayatını kaybettiğini, 277 kişi de yaralandığını duyurdu.

Katil İsrail son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 96 kişiyi öldürdü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 388 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 96 kişinin öldüğü, 277 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 20'ye, yaralı sayısının da 101 bin 110'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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