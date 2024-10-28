Rusya: Donetsk'te Tsukurino yerleşim birimini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Tsukurino yerleşim birimini kurtardı" ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 142 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 647 uçak, 283 helikopter, 34 bin 685 İHA, 584 hava savunma füze sistemi, 18 bin 894 tank ve zırhlı araç, 1480 çok namlulu roketatar, 16 bin 887 obüs ve havan topu ile 27 bin 694 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.