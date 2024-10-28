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Dünya
Reuters 28.10.2024 12:59

Katil İsrail, Lübnan'ın liman kenti için tahliye emri verdi

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın liman kenti Sur'da geniş bir alan için saldırı tehdidinde bulunarak tahliye emri verdi.

Katil İsrail, Lübnan'ın liman kenti için tahliye emri verdi

Ordu Sözcüsü Avachey Andree, sosyal medya hesabından Sur kentindeki geniş bir bölgenin haritasını yayınlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

Andree, Sur kentindeki Dr. Ali El-Halil, Hiram, Muhammed el-Zayid ve Nebih Berri caddelerinde ikamet eden halka, evlerini boşaltarak, Evveli Nehri’nin kuzeyine geçmeleri çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, 23 Ekim'de yine Sur kentinde geniş bir bölgeye saldırı tehdidinde bulanarak, buralardaki halktan evlerini boşaltılmasını istemişti.

Sur kenti, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan’ın güneyinde yerinden olmuş halkın sığındığı yerlerden biriydi.

İsrail’in önce hava, 30 Eylül’de de başlattığı kara saldırıları nedeniyle Lübnan’da 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

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