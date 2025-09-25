Filistin'in Bağdat Büyükelçisi: Londra Büyükelçiliği'nde Filistin bayrağının dalgalanması harika bir manzaraydı

Son günlerde çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanıması dolayısıyla Filistin'in Bağdat Büyükelçiliğinde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Irak'taki Arap ülkelerinin büyükelçileri de katıldı.

Filistin'in Bağdat Büyükelçisi Ruveydi, etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistin halkına sağladığı destekten dolayı Irak başta olmak üzere tüm Arap ülkelerine teşekkür etti.

Ruveydi, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarının devam ettiğini ancak her şeye rağmen başkenti Kudüs olan Filistin Devleti kurulana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Bazı Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Ruveydi, şu ifadeleri kullandı: