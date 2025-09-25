Açık 27.6ºC Ankara
AA 25.09.2025 14:36

Filistin'in Bağdat Büyükelçisi: Londra Büyükelçiliği'nde Filistin bayrağının dalgalanması harika bir manzaraydı

Filistin'in Bağdat Büyükelçisi Ahmed er-Ruveydi, son günlerde çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, büyükelçiliklerde Filistin bayrağının dalgalanmasının harika bir manzara olduğunu söyledi.

Filistin'in Bağdat Büyükelçisi: Londra Büyükelçiliği'nde Filistin bayrağının dalgalanması harika bir manzaraydı
Son günlerde çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanıması dolayısıyla Filistin'in Bağdat Büyükelçiliğinde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Irak'taki Arap ülkelerinin büyükelçileri de katıldı.
 
Filistin'in Bağdat Büyükelçisi Ruveydi, etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistin halkına sağladığı destekten dolayı Irak başta olmak üzere tüm Arap ülkelerine teşekkür etti.
 
Ruveydi, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarının devam ettiğini ancak her şeye rağmen başkenti Kudüs olan Filistin Devleti kurulana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
 
Bazı Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Ruveydi, şu ifadeleri kullandı:
 
"Şu an Filistin Devleti'ni tanıyan ülke sayısı 160. Londra Büyükelçiliği'nde Filistin bayrağının dalgalanması harika bir manzaraydı. Bu manzara Filistin Devleti'ni tanıyan Kanada, Fransa, Portekiz ve diğer ülkelerde de yaşandı."
Filistin Devleti İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
