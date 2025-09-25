Açık 25.8ºC Ankara
Dünya
AA 25.09.2025 12:35

İtalya, Küresel Kararlılık Filosu'na eşlik etmesi için 2'nci bir askeri gemi gönderdi

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve dron saldırılarına maruz kalan Küresel Kararlılık Filosu'na eşlik etmek üzere 2'nci bir askeri gemi gönderdiğini duyurdu.

İtalya, Küresel Kararlılık Filosu'na eşlik etmesi için 2'nci bir askeri gemi gönderdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Crosetto, Küresel Kararlılık Filosu'na ilişkin aldıkları önlemlere dair parlamenterlere bilgi verdi.

Crosetto, "Bir gemi gönderdik, bir diğeri de yolda, her türlü olasılığa hazır." diye konuştu.

Filoda herhangi bir olay yaşanmaması için çalışmaya devam edeceklerini ve ortamın endişe verici olduğunu dile getiren Crosetto, "Vatandaşlarımız, diğer ülkelerin karasularına girerse güvenliklerini garanti edemeyiz." dedi.

Crosetto ayrıca, gemilere yönelik dünkü dron saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Küresel Kararlılık Filosu'na uluslararası sularda saldırı
Küresel Kararlılık Filosu'na uluslararası sularda saldırı

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu'na, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında dronlarla saldırı düzenlenmişti.

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, dün yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu'na, dronlarla yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ve vatandaşlarına yardım için İtalyan Donanmasına ait bir gemiyi bölgeye gönderdiğini belirtmişti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'ye doğru yolda olan Küresel Kararlılık Filosu'nu korumak üzere ülkesinin Cartagena Limanı'ndan yarın bir askeri geminin yola çıkacağını duyurmuştu.

İtalya
