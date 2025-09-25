Açık 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.09.2025 11:44

Danimarka'daki havalimanlarında yeniden dronlar görüldü

Danimarka’da Aalborg Havalimanı yakınlarında dronlar görülmesi nedeniyle havalimanı ve hava sahası tekrar kapatıldı.

Danimarka'daki havalimanlarında yeniden dronlar görüldü
[Fotograf: Reuters]

Kopenhag havalimanının kapatılmasına sebep olan dron uyarısından sadece iki gün sonra, ülkenin diğer havalimanlarında dronlar görüldü ve hava sahasının geçici olarak kapatılmasına yol açtı.

Kuzey Jutland Polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Aalborg Havalimanı yakınlarında dronlar görüldüğünü ve bu nedenle hava sahasının kapatıldığını duyurdu.

Güney Jutland Polisi ise Esbjerg, Sonderborg ve Skrydstrup şehirlerindeki havalimanlarının yakınlarında da dronlar görüldüğünü açıkladı.

Danimarka’nın F-16 ve F-35 savaş uçakları Skrydstrup'ta konuşlandırılıyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’na (EUROCONTROL) göre, Aalborg Havalimanı'nda sabahın erken saatlerine kadar kalkış veya iniş yapılmayacak.

Danimarka polisi, dronların, 22 Eylül’de Kopenhag'da hava trafiğini durma noktasına getiren dronlara benzer bir model izlediğini duyurdu.

Hibrit saldırı

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, dronların ülke havalimanlarında görülmesini "hibrit saldırı" olarak nitelendirerek, “Bu kesinlikle bir tesadüf değil. Sistematik görünüyor.” dedi.

Poulsen, Danimarka'ya yönelik doğrudan bir askeri tehdidin henüz olmadığını da vurguladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de söz konusu olayı "Danimarka'nın kritik altyapısına bugüne kadarki en ciddi saldırı" olarak nitelendirdi.

İskandinav bölgesinin en yoğun iki havalimanı olan Kopenhag ve Oslo havalimanları, 22 Eylül Pazartesi akşamı geç saatlerde hava sahalarında dronlar tespit edilmesinin ardından saatlerce kapatılmıştı.

Danimarka hükümeti, olayı ülkenin kritik altyapısına bugüne kadar yapılan en ciddi saldırı olarak nitelendirerek, olayın Rusya ile bağlantılı olduğunu öne sürmüştü.

Avrupa hava trafiği

Havalimanı kapatmaları, son günlerde Avrupa havalimanlarında yaşanan bir dizi aksamanın ardından geldi.

Siber saldırılar ve dronlar Avrupa hava trafiğini durma noktasına getirmeye devam ediyor. Geçen hafta sonu üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcısına yönelik fidye yazılımı Avrupa genelindeki birçok büyük havalimanında ciddi aksamalara yol açmıştı. Brüksel, Berlin ve Londra gibi şehirlerde, uçuşlar, check-in ve biniş sistemlerinde büyük sıkıntılar yaşandı. Saldırının etkileri, hafta boyunca devam etti ve operasyonlarda gecikmelere neden oldu.

ETİKETLER
Danimarka
Sıradaki Haber
Hollanda’da 50 gün boyunca gece gündüz, Gazze’de katledilenlerin isimleri okundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:46
Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı
12:45
Emine Erdoğan: "Her bir çocuk, insanlık ailesinin öz çocuğudur"
12:39
İtalya, Küresel Kararlılık Filosu'na eşlik etmesi için 2'nci bir askeri gemi gönderdi
12:42
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti
12:33
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 366,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
12:10
Bakan Ersoy: Müzikte telif gelirleri rekor kırdı
İzmir'de orman yangınlarında zarar gören alanlar yeni fidanlar için hazırlanıyor
İzmir'de orman yangınlarında zarar gören alanlar yeni fidanlar için hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Uygulama noktasında arıza numarası tutmadı
Uygulama noktasında arıza numarası tutmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ