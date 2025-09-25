Açık 25.8ºC Ankara
Dünya
AA 25.09.2025 11:01

UCM kararı nedeniyle "tutuklanma korkusu yaşayan" Netanyahu'nun uçağı ABD için farklı rota kullandı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından tutuklanma endişesi taşıyan ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye giden soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu taşıyan uçak farklı bir rota izledi.

UCM kararı nedeniyle "tutuklanma korkusu yaşayan" Netanyahu'nun uçağı ABD için farklı rota kullandı

Gazze'deki soykırımın mimarı Netanyahu, BM Genel Kurulu'na katılmak için gece saatlerinde Tel Aviv'den ABD'ye hareket etti.

Katil Netanyahu'nun uçağının normal rota yerine farklı bir rota izlemesi dikkati çekti.

"Flight Radar" sitesindeki haritaya göre, katil Netanyahu'yu taşıyan uçak Avrupa üzerinden New York'a gitmek yerine Akdeniz'i boydan boya geçti.

Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullanan uçağın Fransa hava sahasına girmediği görüldü.

İsrail basını, UCM'nin Netanyahu hakkında tutuklama kararı nedeniyle uçağın bu rotayı izlediğini yazdı.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD Donald Trump Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Netanyahu
