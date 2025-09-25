Açık 27.6ºC Ankara
Dünya
AA 25.09.2025 14:22

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 65 bin 502'ye çıktı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak, 65 bin 502'ye yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 65 bin 502'ye çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 83 ölü ve 216 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 939 Filistinlinin öldüğü, 55 bin 335 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 538'e, yaralananların sayısının da 18 bin 581'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 502'ye, yaralıların 167 bin 376'a yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Filistin - İsrail Çatışması İsrail
