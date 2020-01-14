Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın altında sebebini belirtmeksizin geniş çaplı kazı çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Kazıların tehlikeleri konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, bunun uluslararası hukuka yönelik bir suç olduğu ve konuyla ilgisi bulunan İsrailli yetkililerin mutlaka yargılanması gerektiği vurgulandı.

İsrail yönetimine bağlı Kudüs Belediyesi'nin, Mescid-i Aksa'yı çevreleyen bölgelerde Yahudi yerleşim projelerini uygulamayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, toprak kayması ve duvarlarda çatlaklar oluşması gibi bahaneler öne sürülerek, sivilleri evlerini boşaltmaya zorladığı ifade edildi.

Açıklamada, yollarda ve evlerin duvarlarındaki çatlakların, belediyenin ihmali nedeniyle oluştuğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumdan ve ilgili kurumlardan sorumluluk üstlenmeleri ve İsrail'i kazıları derhal durdurmaya zorlamaları istendi.

Kaynak: AA