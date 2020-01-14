CNews kanalına konuşan Le Maire, reforma karşı çıkanları eleştirerek, sendikaların hükümet ile anlaşma yoluna gitmesi gerektiğini belirtti.

Le Maire, ülkesinin ekonomisinin güçlü ve bu krizi atlatabilecek kapasiteye sahip olduğunu savunarak, "Grevlerin ülke ekonomisine etkisi sınırlı olacak." dedi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre grevler nedeniye Paris'teki restoran ve oteller 740 milyon euro zarar etti.

Grevler Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi'nin (SNCF) günde 20 milyon euro zarar etmesine neden olurken, şirketin şimdiye kadar toplam zararı 820 milyon euroyu buldu.

Kaynak: AA