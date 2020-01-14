BBC'nin haberine göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Matt Pottinger liderliğindeki Amerikalı delegasyon İngiliz yetkililerle görüştü.

Bu görüşmede, İngiltere’nin 5G ağında Huawei'in teknolojilerinin kullanılmasının “çılgınlık” olacağı belirtildi.

Haberde ABD’li yetkililerin bazı teknik bilgileri içeren bir dosyayı İngiliz yetkililere sunduğu öne sürüldü.

Konuya ilişkin olarak Huawei’den yapılan açıklamada, “Biz son 15 yıldır İngiltere’deki telekom şirketlerine 3G, 4G ve geniş bant hizmeti vermiş özel bir şirketiz. İngiliz uzmanlar teknolojimizin güvenlik riski taşımadığı konusunda net.” ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA