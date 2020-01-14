Dünya
ABD'den İngiltere'ye uyarı: Huawei teknolojisi kullanmayın14 Ocak 2020 Salı 15:05 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 15:15
ABD, İngiltere’yi 5G ağında Huawei teknolojisi kullanmaması konusunda uyardı.
BBC'nin haberine göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Matt Pottinger liderliğindeki Amerikalı delegasyon İngiliz yetkililerle görüştü.
Bu görüşmede, İngiltere’nin 5G ağında Huawei'in teknolojilerinin kullanılmasının “çılgınlık” olacağı belirtildi.
Haberde ABD’li yetkililerin bazı teknik bilgileri içeren bir dosyayı İngiliz yetkililere sunduğu öne sürüldü.
Konuya ilişkin olarak Huawei’den yapılan açıklamada, “Biz son 15 yıldır İngiltere’deki telekom şirketlerine 3G, 4G ve geniş bant hizmeti vermiş özel bir şirketiz. İngiliz uzmanlar teknolojimizin güvenlik riski taşımadığı konusunda net.” ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: huawei 5g altyapısı İngiltere abd çin