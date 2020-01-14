Sosyal medyadan yapılan, "öfke haftası" adı altında sokaklara inilmesi çağrısı üzerine, başkent Beyrut ve diğer kentler dün geceden itibaren protestolara sahne oldu.

Başkentin şehir merkezinden geçerek ülkenin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan Ring Köprüsü'nde ve Lübnan Merkez Bankası'nın bulunduğu Hamra Caddesi'nde gece saatlerinden beri yolu kapatan eylemciler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ve Akkar kentlerinde de sabah saatlerinden itibaren lastik yakarak yolları kapatan protestocular, Kızılhaç ve askeri araçlar ile acil durumu olanlar dışında kimsenin geçişine izin vermedi.

Güneydeki Sayda kentinde de gece saatlerinde yolları kapatan eylemciler ile yolları açmaya çalışan güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbedede 5 protestocu yaralandı.

Kaynak: AA