Dünya

Rusya: Hafter yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı

14 Ocak 2020 Salı 15:03 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 15:26

Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

[Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile General Hafter. Fotoğraf: AA ]