Dünya
İngiltere'de polisin şüpheliye muamelesi tepki çekti14 Ocak 2020 Salı 15:15 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 15:44
İngiliz polisinin şüpheli vatandaşa sert muamelesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Lancashire bölgesindeki Blackburn kentinde, otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişiyi gözaltına alan polisin uyguladığı şiddet anbean görüntülendi.
"Görüntüler inceleniyor"
Tepkilerin üzerine Lancashire polisi açıklama yaptı.
Söz konusu açıklamada, "Polis memurlarının neden olduğu endişeyi anlıyoruz. Görüntülerin tam olarak incelendiğinden emin olacağız." denildi.
Kaynak: DHA
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