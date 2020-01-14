Lancashire bölgesindeki Blackburn kentinde, otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişiyi gözaltına alan polisin uyguladığı şiddet anbean görüntülendi.

"Görüntüler inceleniyor"

Tepkilerin üzerine Lancashire polisi açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, "Polis memurlarının neden olduğu endişeyi anlıyoruz. Görüntülerin tam olarak incelendiğinden emin olacağız." denildi.

Kaynak: DHA