Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte COVID-19'dan 16 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 536 yeni vaka tespit edildiğini, 1032 hastanın ise iyileştiğini açıkladı.

Can kayıplarından 9'u abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7'si ise işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te kaydedildi.

Böylece mart ayından bu yana toplam can kaybı 838'e, vaka sayısı da 101 bin 394'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 78 bin 333'e ulaştı.