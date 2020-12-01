İngiltere'de Buckingham Sarayı'ndaki hırsızlık olayının arkasındaki sır perdesi aralandı. Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafları ve bazı madalyaların da aralarında yer aldığı çok sayıda parçayı çalan kişinin, sarayda çalışan bir servis elemanı olduğu ortaya çıktı.

Canto, bir Koramiral'in madalyasının eksikliğini fark etmesiyle yakayı ele verdi.

Saraydan çaldıklarını internetten satışa çıkardı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 37 yaşındaki Adamo Canto, koronavirüs salgınından dolayı yetki alanı genişletilince durumu fırsat bildi.

Durumdan faydalanan çalışan, pek çok özel bölümün kapılarını açabildi. Soygunu da bu sayede gerçekleştirdi.

Değeri 10 bin ile 100 bin sterlin arasında değişen çok sayıda parçayı çalarak internet üzerinden satışa çıkardı.

Suçunu itiraf eden Adamo Canto, 3 hırsızlık suçundan yargılanacak.