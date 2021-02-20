Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 06:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistin ve İsrail sağlık bakanlıklarından mutasyona karşı iş birliği
Filistin ve İsrail sağlık bakanlıkları, koronavirüsün daha hızlı yayılan türüyle mücadele için teknik iş birliği yapma konusunda anlaştı.
Filistin ve İsrail sağlık bakanlıklarından yetkililer, Filistin Sağlık Bakanlığı binasında bir araya geldi.
Toplantıda, COVID-19'un daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan türünün yayılmasını önlemek için teknik iş birliği yapma ve İsrail'de çalışan 100 bin Filistinli işçiyi aşılama konusunda anlaşıldı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından, Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde sağlık hizmeti veren araçlara el konulmamasını istedi.
Sağlık Bakanlığı Destekleyici Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Usame en-Neccar da COVID-19 mutasyonunun yayılmasının önüne geçilmesi için test malzemelerinin ülkeye getirilmesi konusunda anlaşıldığını söyledi.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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