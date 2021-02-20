Filistin ve İsrail sağlık bakanlıklarından yetkililer, Filistin Sağlık Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Toplantıda, COVID-19'un daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan türünün yayılmasını önlemek için teknik iş birliği yapma ve İsrail'de çalışan 100 bin Filistinli işçiyi aşılama konusunda anlaşıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından, Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde sağlık hizmeti veren araçlara el konulmamasını istedi.

Sağlık Bakanlığı Destekleyici Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Usame en-Neccar da COVID-19 mutasyonunun yayılmasının önüne geçilmesi için test malzemelerinin ülkeye getirilmesi konusunda anlaşıldığını söyledi.