Japonya Başbakanı Yoşihide Suga, İngiltere'nin dönem başkanlığında çevrim içi düzenlenen "G7 Zirvesinde” COVID-19 ile mücadele, Tokyo Olimpiyatları ve Çin'in bölgedeki statükoyu değiştirme çabaları hakkında konuştu.

Suga, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına 200 milyon dolar taahhüt etti.

Tokyo Olimpiyatları için destek istedi

Temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına zirve liderlerinin desteğini talep eden Suga, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, liderlerinin desteğinin alındığını söyledi.

Suga, zirve ortak bildirisinde vurgulanan "Japonya’nın bu yaz Tokyo Oyunlarını güvenli bir şekilde düzenleme kararlılığını destekliyoruz" beyanının, turnuvaya yönelik çabalar kapsamında ülkesine "moral verdiğini" açıkladı.