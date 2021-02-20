Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 05:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Peru'da vakalar arttı, sağlıkta acil durum 6 ay uzatıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Peru'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle "sağlıkta acil durum" 6 ay daha uzatıldı.
Peru Sağlık Bakanlığı, COVID-19'un bulaşma riskini azaltmak ve virüsü kontrol altında tutmak amacıyla 7 Mart'tan itibaren ülkede "sağlıkta acil durum" süresini 180 gün uzatma kararı aldı.
Sağlık Bakanlığı en son COVID-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde 7 Aralık'tan itibaren 90 günlüğüne sağlıkta acil durum ilan etmişti.
Yetkililer, COVID-19 aşılarının ikinci aşamasında eğitim sektöründe çalışan 600 bin personelin aşılanacağını açıkladı.
Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru'da şu ana kadar COVID-19'dan 44 bin 489 kişi hayatını kaybetti, 1 milyon 261 bin 804 vaka tespit edildi.
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