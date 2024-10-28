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Dünya
AA 28.10.2024 16:19

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir okula saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde Filistinlilere ait bir okula saldırdı ve camlarını kırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir okula saldırdı

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat yaptığı yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın Eriha kentinin kuzeybatısında yer alan El-Marecat bölgesindeki Arap el-Kaabine İlkokulu'na saldırdığını belirtti.

Saldırganların okula taş atarak, camları ve güvenlik kameralarını kırdığını kaydeden Melihat, "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısından korkan okul yönetimi öğrencilerin sınıflardan çıkmasına izin vermedi" dedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Arap el-Kaabine İlkokulu'na defalarca saldırıda bulunmuştu; en son eylül ayında İsrail askerlerinin eşliğinde gerçekleştirilen saldırıda Filistinli öğrenci ve öğretmenlerden 8'i yaralanmış, 2 kişi gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten buyana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166’sı çocuk 763 Filistinli hayatını kaybetti.

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