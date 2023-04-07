Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırısı sonucu Gazze'deki çocuk hastanesinde hasar oluştu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin doğusunda yer alan Ed-Durra Çocuk Hastanesi'nde hasara yol açan İsrail saldırıları kınandı.

Hava saldırısının hastane personelinin yanı sıra hastalar arasında büyük paniğe yol açtığına işaret edilen açıklamada, saldırının uluslararası insancıl hukuku ve sağlık kurumlarını korumaya yönelik uluslararası anlaşmaları açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Hava saldırısı sonucu hasar oluşan çocuk hastanesinde can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail savaş uçaklarının gece Gazze kentinin doğusundaki bölgeyi bombalaması sonucu sivillere ait bazı evler de zarar görmüştü.

İsrail ordusunun gece düzenlediği hava saldırılarına karşı Gazze’den İsrail’e roket saldırıları düzenlenmişti.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu dün Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve buralarda uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu. Ordu akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail ordusu, roketlerin Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından fırlatıldığını öne sürmüş ve saldırıdan Hamas’ı sorumlu tutmuştu.