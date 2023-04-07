Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CBC News 07.04.2023 08:20

Kanada'da buz fırtınası: Bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

Bir buz fırtınası iki Kanada eyaletinde iki kişinin ölümüne ve bir milyondan fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu.

Kanada'da buz fırtınası: Bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

Kanada'nın en kalabalık iki eyaleti Quebec ve Ontario'yu vuran bir buz fırtınasının ardından iki kişi öldü ve bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Fırtına, dondurucu yağmur ile ağaçları deviren ve elektrik hatlarını ağırlaştıran kuvvetli rüzgarlar getirdi.

Poweroutage.com, Quebec'te yaklaşık bir milyon kişinin ve Ontario'da yaklaşık 110 bin kişinin elektriksiz olduğunu bildirdi.

Her iki eyalet için toplam kesinti sayısı günün erken saatlerinde 1,3 milyonu aştı.

Bu iki eyalet, Kanada'nın yaklaşık 39 milyonluk toplam nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını oluşturuyor.

Quebec ve Ontario'daki elektrik sağlayıcıları gücü geri getirmek için çalışıyor ancak onarımların birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Bu da birçok Kanadalı'nın Paskalya hafta sonunu elektriksiz geçireceği anlamına geliyor.

ETİKETLER
Kanada Elektrik
Sıradaki Haber
Hamile karısını yanardağdan aşağı iterek öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:09
Kral Charles banknotları 2024'ün ortasında dolaşıma girecek
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
15:05
Batı Şeria'da silahlı saldırı: İki Yahudi yerleşimci öldürüldü
15:04
Adana'da huzur ve güven uygulaması: 1069 gözaltı
14:57
BM Geçici Barış Gücü, İsrail’in vurduğu Lübnan’ın güneyinde incelemeler yapıyor
14:54
Şap virüsüne karşı aşılanan hayvan sayısı 4,5 milyona yaklaştı
İsrail'in saldırılarının ardından Mescid-i Aksa'da cuma namazı eda edildi
İsrail'in saldırılarının ardından Mescid-i Aksa'da cuma namazı eda edildi
FOTO FOKUS
Depremde kardeşini kaybeden Leman Arslan kendini çocuklara adadı
Depremde kardeşini kaybeden Leman Arslan kendini çocuklara adadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ