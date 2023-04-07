İngiltere'de greve giden işçileri sinirlendiren 1 Nisan şakası

İngiltere'nin Gloucester kentindeki bir Royal Mail şubesinde asılan posterde, şirketin ve İletişim İşçileri Sendikasının ülkede aylarca süren kesintilere neden olan grevleri sona erdirecek bir anlaşmaya vardıkları yazıyordu.

Afiş, personelin 12 ay geriye dönük yüzde 11'lik bir ücret artışının yanı sıra başka bazı kazanımlar elde edildiğini belirtiyordu.

Afiş daha sonra sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere yayıldı ve sevinçle karşılandı.

Ancak daha sonra bunun bir 1 Nisan şakası olduğu ortaya çıktı.

Royal Mail bu hafta yaptığı açıklamada, "Teslimat ofislerimizden birinde yapılan bu 1 Nisan Şakası şakasının neden olduğu durum için özür dileriz. Poster kaldırıldı ve yerel yönetici özür diledi" denildi.

Royal Mail çalışanları, düşük ücret ve tatmin edici olmayan çalışma koşullarıyla ilgili şikayetler nedeniyle uzun süreli protestolara katıldı.

Anlaşmazlık, Noel dönemindeki grevleri de içeren 18 günlük grevlere yol açtı.