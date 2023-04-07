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Dünya
BBC 07.04.2023 07:21

Japonya'da kayıp askeri helikoptere ait olduğu düşünülen enkazlar bulundu

Yetkililer, içinde 10 kişi bulunan Japon askeri helikopterinin Okinawa bölgesinde denize düştüğünün düşünüldüğünü söyledi.

Japonya'da kayıp askeri helikoptere ait olduğu düşünülen enkazlar bulundu

Bir arama kurtarma operasyonu sırasında denizde uçak parçaları olduğu düşünülen enkaz tespit edildi.

General Yasunori Morishita, Tokyo'da gazetecilere verdiği demeçte, "Bir hava kazasının meydana geldiğine inanıyoruz" dedi.

Kara Şahin olarak bilinen UH60 helikopteri, Perşembe günü Miyako adası yakınlarında radar ekranlarından kayboldu.

Japonya'da kayıp askeri helikoptere ait olduğu düşünülen enkazlar bulundu

Ordu, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) tarafından kullanılan dört kanatlı, çift motorlu nakliye helikopterinin yerel saatle 15:55 civarında kaybolduğunu söyledi.

Kaybolduğu sırada yerel bölgeyi araştırıyordu.

Kyodo News'e göre, denizde petrol ve bir rotor kanadının parçası olabilecek nesneler bulundu.

Tayvan'ın yaklaşık 400 km doğusunda bulunan Miyako adası, bir GSDF füze birimine ev sahipliği yapıyor.

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