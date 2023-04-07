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Dünya
TRT Haber 07.04.2023 08:55

Japonya Bayraktar TB2 SİHA'yı deneyecek

Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava araçlarına yurt dışından talepler artarak devam ediyor. Teknoloji devi Japonya'nın da, "Bayraktar TB2 SİHA"yı deneme amaçlı kullanacağı ve testlere tabi tutacağı belirtildi.

Japonya Bayraktar TB2 SİHA'yı deneyecek

Japonya ulusal basında çıkan haberlere göre, "Bayraktar TB2"nin, Karabağ ve Ukrayna savaşlarındaki başarısı sonrası, Japon ordusunun bu alandaki tercih listesine girdiği kaydedildi.

Basında, Japonya Savunma Bakanlığı'nın 2023 mali yılı bütçesi kapsamında, "Bayraktar TB2 SİHA"yı deneme amaçlı kullanacağı ve Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri tarafından testlere tabi tutulacağı yer aldı.

Testlerin başarılı olması durumunda, Japonya'nın yüksek miktarlarda "Bayraktar TB2 SİHA" siparişi vermesi ve bu alanda BAYKAR ile iş birliği gerçekleştirmesi bekleniyor.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi SUZUKI KAZUHİRO ((SUZUKİ KAZUHİRO)) da, 1 Nisan'da BAYKAR'ı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya gelmişti.

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