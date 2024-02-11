Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.02.2024 14:15

Filistin Kızılayı: İsrail, Emel Hastanesi'ne oksijen girişini engellediği için 3 hasta öldü

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Emel Hastanesi'ne yaklaşık bir haftadır oksijen girişini engellediği için 3 hastanın öldüğünü duyurdu.

Filistin Kızılayı: İsrail, Emel Hastanesi'ne oksijen girişini engellediği için 3 hasta öldü
[Fotograf: AA]

Filistin Kızılayından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

İsrail güçlerinin, 21 gündür kuşatma altında tuttuğu Emel Hastanesi'ndeki tıbbi malzemelere zarar verdiği, sağlık çalışanlarına saldırdığı ve daha sonra 9 kişiyi alıkoyduğu belirtilen açıklamada, hastaneye sığınan 7 bin sivilden 40'ının hala hastanede olduğu ve ölümle mücadele ettiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin, sürekli hastaneye ateş açtığı ve insanların hareket etmesini engellediği kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin hastaneye tıbbi malzeme girişi yaptığı iddiaları yalanlandı.

Açıklamada, askerlerin hastaneye bir haftadır oksijen girişini engellediği için 3 hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin dün de Emel Hastanesi'ndeki ambulanslar ile hastane yönetimine ait tüm araçların anahtarlarını "çaldığını" açıklamıştı.

İsrail askerlerinin bunu ambulansların hizmet vermesini engellemek için yaptığına dikkat çekilen açıklamada, önceki gün 8'i sağlık personeli 17 kişiyi alıkoydukları aktarılmıştı.

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Silahlı çatışmaların ortasında büyüyen çocuk askerler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:15
Kars'ta fırtına nedeniyle çatılar uçtu
15:18
İsrail'in yerinden ettiği Refah'taki Filistinliler muhtemel kara saldırısından endişeli
15:05
Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı'nın ön proje çalışmalarını tamamladık
14:52
Marmara ve Ege için fırtına ve sağanak uyarısı
14:53
Kurum: Kimsenin seçim sürecini baltalamaya çalışmasına müsaade etmeyeceğiz
14:41
Türkiye'de kadın akademisyen oranı, OECD ortalamasının üstünde
Ağıllar yeni doğan kuzuların sesiyle şenleniyor
Ağıllar yeni doğan kuzuların sesiyle şenleniyor
FOTO FOKUS
Dünya nüfusu hızlı yaşlanıyor
Dünya nüfusu hızlı yaşlanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ