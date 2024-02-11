Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.02.2024 12:12

New York'ta Filistin destekçileri, Modern Sanat Müzesi'ni kısa süre işgal etti

ABD'nin New York kentinde, Filistin destekçisi yüzlerce aktivist, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların durdurulması için dünyaca ünlü Modern Sanat Müzesi'ni (MoMA) kısa süreliğine işgal etti.

Filistin destekçileri, soykırımla yargılanan İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçunu dünyaya duyurmak için bu sefer, New York'un en meşhur müzelerinden MoMA'nın yöneticilerine karşı protesto düzenledi.

Her seferinde farklı yöntemler deneyen çoğu Amerikalı aktivist, Manhattan'da, her yıl milyonlarca sanatseverin ziyaret ettiği MoMA'nın giriş salonuna "Özgür Filistin" yazan devasa bir bayrak asarak, "Siyonist işgale ve soykırıma destek verdikleri" gerekçesiyle müzenin bazı yönetim kurulu üyelerinin istifasını istedi.

"Kültür emekçileri Gazze'nin yanında" yazılı siyah pankart taşıyan protestocular, Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve İsrail'le yapılan "sanatsal suç ortaklığının" sona erdirilmesini talep etti.

Kendilerini "New York Halkı" diye tanıtan grup, müze ziyaretçilerine dağıttıkları bildiride, "MoMA değişim ve yaratıcılık ideolojilerini savunurken, Mütevelli Heyeti silah üretimi, lobicilik ve kurumsal yatırım yoluyla siyonist işgali doğrudan finanse ediyor." ifadesi yer aldı.

Sanatın soykırıma karşı bir sis perdesi olmaması gereğine işaret edilen bildiride, soykırımcı, ırkçı ve yerleşimci sömürgecilikle doğrudan bağlantısı olan yönetim kurulu üyelerinin derhal görevlerini bırakması talep edildi.

Protestonun görüntülerine sosyal medya platformu X'teki sayfasında yer veren Filistin Gençlik Hareketinin paylaşımında, MoMA'yı geçici süreliğine işgal eden aktivistlerin yaklaşık 800 kişi olduğunu belirtilerek, İsrail'in Gazze'de 1 milyondan fazla mültecinin sığındığı Refah'a karşı operasyona hazırlandığı vurgulandı.

ETİKETLER
ABD Gazze Filistin Devleti
Sıradaki Haber
İç savaş ve etnik çatışmalara sahne olan Afrika'nın çocuk askerleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:54
Yunanistan geri itti, 15 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
16:45
Turgut Altınok: Ankara'yı sanayinin, ekonominin ve tarımın başkenti yapacağız
16:35
Bebeğini çöp konteynerinin kenarına bırakan kadın tutuklandı
16:25
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tek sefer düzenlenecek
16:32
Yurda sızmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı
16:10
Elazığ'da asayiş operasyonlarında 9 gözaltı
Gazze kentinde su sıkıntısı yaşanıyor
Gazze kentinde su sıkıntısı yaşanıyor
FOTO FOKUS
Kasası açık kamyonetle yolu kapatıp asker eğlencesi düzenlediler
Kasası açık kamyonetle yolu kapatıp asker eğlencesi düzenlediler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ