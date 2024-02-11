Duman 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.02.2024 12:38

Silahlı çatışmaların ortasında büyüyen çocuk askerler

Dünya genelinde sayıları 105 bini aşan çocuk askerler, ordu ve silahlı gruplarca çatışmalarda askeri amaçların yanı sıra canlı kalkan, intihar bombacısı, casus veya aşçı olarak kullanılıyor.

Silahlı çatışmaların ortasında büyüyen çocuk askerler

Dünyada her yıl 12 Şubat, Çocuk Askerlerin Kullanımına Karşı Uluslararası Gün olarak anılıyor.

Bu kapsamda, uluslararası kuruluş ve bu alanda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarından dünya genelinde çocukların asker olarak hangi amaçlarla nasıl kullanıldığına dair bilgileri derledi.

BM raporlarında, ordu veya silahlı gruplar tarafından herhangi bir amaçla kullanılan 18 yaşın altındaki kız ve erkekler "çocuk asker" olarak tanımlanıyor. Bu tanım, çatışma alanına girmeden askeri amaçlar için silah altına alınan ve eğitilen, canlı kalkan, intihar bombacısı, casus, temizlikçi, aşçı, ulak olarak kullanılan veya cinsel istismara uğrayan çocukları da kapsıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, dünya genelinde 105 binin üzerinde çocuk, ordu veya silahlı gruplarca asker olarak kullanılıyor.

Henüz tam olarak belirlenemese de Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki çatışmalar hesaba katıldığında çocuk asker sayısının artış eğiliminde olduğu değerlendiriliyor.

Çocuklar, silahlı gruplarca daha kolay manipüle ediliyor

Çocukların asker olarak kullanılmasının altında ise birçok etken bulunuyor.

Uzmanlar, bunu uzun süreli çatışmaların yaşandığı bölgelerde genç nüfusun yüksek olmasına ve çatışmalara katılacak erkek sayısındaki azalmaya bağlıyor.

Yoksulluk da çocukların silah altına alınmasındaki en büyük etkenlerin başında geliyor.

Çocukların ordular veya silahlı gruplarca daha kolay istismar veya manipüle edildiğine dikkati çeken uzmanlar, ordu ve silahlı grupların çocukların aileleri üzerinde de baskı kurduğunu vurguluyor.

Güvenlik uzmanları, çatışmalarda veya terör saldırılarında canlı kalkan olarak kullanılan çocuk askerlerin, taraflara taktiksel avantajlar sağladığını ve onlara beklenmedik saldırılar gerçekleştirme fırsatı verdiğini ifade ediyor.

Öte yandan çocuk askerler, casusluk, gözcülük veya cinsel istismar gibi amaçlar için de kullanılıyor.

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Theirworld'e göre, çocuk askerlerin yaklaşık yüzde 40'ını genellikle istismar edilen kız çocukları oluşturuyor.

BM raporunda teyit edilen ihlaller, gerçek sayının çok gerisinde

BM'nin 5 Temmuz 2023'te yayımlanan "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" başlıklı raporuna göre, 2022 yılında 27 bin 180 ağır ihlal tespit edildi.

Raporda, çatışmalarda 2 bin 985 çocuğun öldürüldüğü ve 5 bin 655 çocuğun sakatlandığı belirtilerek, yalnızca teyit edilmiş sayıların sunulması dolayısıyla gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu vurgulandı.

Çatışma bölgelerinde çocukların ölümüne veya sakat kalmasına yüzde 26 oranında patlayıcılar ve kara mayınlarının neden olduğu aktarılan raporda, dünyadaki çatışma alanlarında 7 binin üzerinde çocuğun silah altına alındığı, yaklaşık 4 bin çocuğun kaçırıldığı kaydedildi.

Raporda, silahlı gruplarla önceden bağlantısı bulunan 12 bin 460 çocuğun koruma altına alınarak topluma geri kazandırılmak üzere rehabilitasyon gördüğü ifade edildi.

Filipinler, Afganistan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki ağır ihlallerde azalma kaydedildiği aktarılan raporda, Kolombiya, İsrail, Filistin ve diğer bölgelerde ise artış gözlemlendiği bildirildi.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
İç savaş ve etnik çatışmalara sahne olan Afrika'nın çocuk askerleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
13:29
Gölcük Tersanesi Komutanlığı personeli enkazdan kurtardıkları Aysima'yı unutmadı
13:27
Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan meydana geldi
13:16
Adıyaman'da yıldırım düştü, 25 hayvan telef oldu
13:06
Devlet desteğiyle kurdu; yılda 60 ton mantar üretiyor
12:38
Antakya Medeniyetler Korosu "acının müziğini" yapıyor
Ağıllar yeni doğan kuzuların sesiyle şenleniyor
Ağıllar yeni doğan kuzuların sesiyle şenleniyor
FOTO FOKUS
Gölcük Tersanesi Komutanlığı personeli enkazdan kurtardıkları Aysima'yı unutmadı
Gölcük Tersanesi Komutanlığı personeli enkazdan kurtardıkları Aysima'yı unutmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ