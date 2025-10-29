Açık 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.10.2025 16:54

Filistin karşıtı önyargı taşıdığı gerekçesiyle 300'den fazla yazar NYT'ye yazmayı bıraktı

New York Times (NYT) gazetesinde köşe yazısı yayımlanan "Görüş" bölümünde yazarlık yapan 300'den fazla yazar, akademisyen ve tanınmış kişi, gazetenin haber merkezinin Filistin karşıtı önyargılar da dahil 3 koşulu yerine getirmediği sürece yazı yazmayacaklarını belirtti.

Filistin karşıtı önyargı taşıdığı gerekçesiyle 300'den fazla yazar NYT'ye yazmayı bıraktı

300'den fazla yazar, akademisyen ve tanınmış kişi, NYT'ye yönelik yazı yazmama kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'deki Filistinliler evlerine dönerken ve İsrail'in iki yıldır sürdürdüğü hava saldırıları, katliamlar ve açlıkla yarattığı yıkımın etkileri devam ederken, Batı olarak bizim sorumluluğumuz, suç ortağı kurumları bu suçlardan sorumlu tutmaktır. Silah üreticileri kadar medya da savaş makinesinin bir parçasıdır ve savaşı mümkün kılan ve sürdüren cezasızlık ve bağnazlığı üretir." ifadelerine yer verildi.

Gazetenin "İsrailli yetkililerin, düpedüz yalanlarını yeniden yayımlamış, İsrail Konsolosluğunun ve İsrail yanlısı lobi gruplarının isteği üzerine haberleri gizlemiş veya değiştirmiş, muhabirlerine 'katliam', 'etnik temizlik' ve 'işgal edilmiş toprak' gibi terimlerden kaçınmaları talimatını verdiği" kaydedilen açıklamada, söz konusu 300'den fazla yazarın, akademisyenin ve tanınmış kişinin 3 talebi karşılanana kadar Times'ın Görüş bölümüne katkıda bulunmayı reddettikleri belirtildi.

Açıklamada, söz konusu talepler, "Haber merkezi, Filistin karşıtı önyargıları gözden geçirmeli ve Filistin haberciliği için yeni editoryal standartlar geliştirmesi, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te 'cinsel saldırılarda bulunduğu' iddiasıyla New York Times tarafından hazırlanan 'Sözsüz Çığlıklar' adlı haberin geri çekilmesi ve Yayın Kurulunun, ABD'nin İsrail'e silah ambargosu uygulamasını talep etmeli." şeklinde sıralandı.

Filistinli gazeteci ve yazarlara karşı NYT ile işbirliği yapmayı reddetmenin ve gazetenin başarısızlıklarının hesabını vermesini talep etmenin "borçları" olduğu vurgulandı.

ETİKETLER
ABD İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Litvanya, Belarus sınırını 1 aylığına kapatma kararı aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:45
Sakarya'da kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti
17:06
Ankara'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi geçit töreni düzenlendi
17:02
İzmir'de deniz polisleri su altında Türk bayrağı açtı
16:16
Antalya'da 50 paraşütçü Türk bayraklarıyla atlayış yaptı
16:23
Litvanya, Belarus sınırını 1 aylığına kapatma kararı aldı
16:13
Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağı, uydu kamerasına yansıdı
Başkent semalarında Cumhuriyet coşkusu: SOLOTÜRK nefes kesti
Başkent semalarında Cumhuriyet coşkusu: SOLOTÜRK nefes kesti
FOTO FOKUS
İzmir'de deniz polisleri su altında Türk bayrağı açtı
İzmir'de deniz polisleri su altında Türk bayrağı açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ