Dünya
AA 29.10.2025 15:49

AB'den, İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal etmesinin ardından "ateşkese saygı duyulması" çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'in dün akşam Gazze'de ateşkesi ihlal etmesinin ardından tüm taraflara ateşkese saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

AB'den, İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal etmesinin ardından "ateşkese saygı duyulması" çağrısı

El Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, İsrail'in dün akşam saatlerinde ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırması hakkında açıklama yaptı.

AB'nin Gazze'deki olayları yakından takip ettiğini belirten el Anouni, tüm tarafları, ateşkese saygı göstermeye, ateşkes planının aşamalarını uygulamaya, süreci baltalayabilecek ve Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasına yol açacak eylemlerden acilen vazgeçmeye davet etti.

El Anouni, "Bu çatışmanın askeri bir çözümü olmadığını yineliyoruz. Ölüm ve yıkım döngüsünü durdurmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girdi.

Gazze'deki hükümetin açıklamasına göre İsrail, ateşkesi sistematik şekilde ihlal etti ve bu ihlallerde 28 Ekim'e kadar 94 sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda en az 24'ü çocuk 91 kişinin öldüğü açıklandı.

İsrail ordusu, 28 Ekim'de Refah bölgesindeki saldırıda bir askerinin öldüğünü ve bunun Hamas tarafından düzenlendiğini iddia ederken, Hamas bu iddiayı reddetti.

İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
