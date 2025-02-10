Çok Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.02.2025 06:33

Filistin: İsrail, Yahuda ve Samarra olarak adlandırma yönelimiyle Batı Şeria’yı ilhakı amaçlıyor

Filistin, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria yerine "Yahuda ve Samarra" adını resmen kullanmasını öngören bir yasa çıkarmaya yönelik adımını "tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirdi ve bunun bölgenin ilhakını amaçladığını vurguladı.

Filistin: İsrail, Yahuda ve Samarra olarak adlandırma yönelimiyle Batı Şeria’yı ilhakı amaçlıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’yı "Yahuda ve Samarra" olarak adlandırma girişimlerine tepki gösterildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu yasa tasarısını, "İsrail'in tek taraflı ve yasa dışı uygulamalarında tehlikeli bir tırmanış, Batı Şeria'nın ilhakını tamamlama ve İsrail yasalarını işgal yoluyla bölgeye dayatma girişimi" olarak tanımladı.

Bakanlık, söz konusu adımı Filistin devletinin fiilen hayata geçirilmesi ve çatışmanın barışçıl siyasi yollarla çözülmesi fırsatına yönelik sistematik bir sabotaj olarak değerlendirdi.

Açıklamada, "İsrail, Yahuda ve Samarra olarak adlandırma yönelimiyle Batı Şeria’yı ilhakı amaçlıyor. Bu yasa tasarısı ve diğer işgal uygulamaları, İsrail'e Filistin toprakları üzerinde herhangi bir hak kazandırmaz; geçersiz, yasa dışı ve uluslararası hukukun yanı sıra BM kararlarının açık bir ihlalidir. Aynı zamanda bölgenin ve dünyanın güvenliği ve istikrarı için açık bir tehdittir." ifadelerine yer verildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin devletinin siyasi, hukuki ve coğrafi gerçekliğini değiştirme girişimlerini durdurmak için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

İsrail kabinesi tasarıyı çarşamba günü oylayacak

İsrail resmi televizyonu KAN’a göre, yasa tasarısının çarşamba günü parlamento genel kurulunda oylanması bekleniyor.

Filistinliler ve İsrailli solcu örgütler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin İsrail yasalarını Batı Şeria’ya dayatıp bölgeyi ilhak etmeye çalıştığını belirtiyor.

Son aylarda Netanyahu da dahil olmak üzere İsrail hükümetindeki birçok bakan, 1967’den beri işgal altında olan Batı Şeria’yı İsrail’e katma niyetlerini açıkça dile getirmişti.

ETİKETLER
Batı Şeria Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Trump skandal açıklamalara devam ediyor: Gazze’yi satın alacağım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:51
Baltık ülkeleri, Rus elektrik sisteminden ayrıldı
06:47
Katil Netanyahu'dan, Trump'ın Gazze'de etnik temizlik planına "devrimci" nitelendirmesi
06:43
ABD Başkanı Trump, 9 Şubat'ı "Amerika Körfezi Günü" ilan etti
06:40
Trafoya giren maymun tüm ülkenin elektiğini kesti
06:35
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, tüm bakanların istifasını talep etti
06:31
Trump skandal açıklamalara devam ediyor: Gazze’yi satın alacağım
Denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık limanın kalıntıları ortaya çıktı
Denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık limanın kalıntıları ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok kişinin sigarayı bırakmasına vesile oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok kişinin sigarayı bırakmasına vesile oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ