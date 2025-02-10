Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı düzenledi

Soykırımcı İsrail'in Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, Lübnan'ın doğusunda bulunan Bekaa ilindeki bir bölgeye hava saldırısı yapıldığını duyurdu.

Adraee, saldırı yapılan bölgede Hizbullah'a ait bir tünelin bulunduğunu iddia ederek, tünelden saldırı "techizatının taşındığını" savundu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise katil İsrail'in savaş uçaklarının Bekaa'da bulunan Kaldus-Seba'da bir bölgeyi, ez-Zekbe'de bir kurum binasını ve Sıhlet el-Ma beldesinde bir evi hedef aldığını açıkladı.

Saldırılara dair henüz ölü veya yaralı bildirilmedi.