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Dünya
AA 10.02.2025 00:31

Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı düzenledi

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı düzenledi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Soykırımcı İsrail'in Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, Lübnan'ın doğusunda bulunan Bekaa ilindeki bir bölgeye hava saldırısı yapıldığını duyurdu.

Adraee, saldırı yapılan bölgede Hizbullah'a ait bir tünelin bulunduğunu iddia ederek, tünelden saldırı "techizatının taşındığını" savundu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise katil İsrail'in savaş uçaklarının Bekaa'da bulunan Kaldus-Seba'da bir bölgeyi, ez-Zekbe'de bir kurum binasını ve Sıhlet el-Ma beldesinde bir evi hedef aldığını açıkladı.

Saldırılara dair henüz ölü veya yaralı bildirilmedi.

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