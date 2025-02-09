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Dünya
AA 09.02.2025 17:35

Papa nefes alamayınca konuşmasını yardımcısı tamamladı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan’da yönettiği ayinde nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, yanındaki yardımcısından konuşmasını tamamlamasını istedi.

Papa nefes alamayınca konuşmasını yardımcısı tamamladı
[Fotograf: Reuters]

Katolik aleminin her 25 yılda bir kutladığı geleneksel "Jübile" yılı çerçevesinde farklı meslek gruplarını belirli aralıklarla Vatikan’da kabul eden Papa Franciscus, bugün de çoğunluğu İtalyan güvenlik güçlerinden olmak üzere farklı ülkelerden 30 bin kadar askeri delegasyona yönelik özel ayini yönetti.

Bronşit geçirdiği için hafta başından bu yana bazı görüşmelerini erteleyen Papa'nın Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda güvenlik güçlerine yönelik özel ayini soğuk havada yaklaşık 2 saat sürdü.

Hafta başından bu yana bronşit olması nedeniyle bazı kabullerini erteleyen ya da sınırlı imkanlarla gerçekleştiren 88 yaşındaki Papa Franciscus’un bugünkü ayin sırasında da yorgun olduğu ve zorlandığı gözlendi.

Katoliklerin ruhani lideri, ayin sırasında, "Özür dilerim, nefes almakta güçlük çekiyorum" diyerek, yanındaki yardımcısından konuşmasını okumasını istedi.

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